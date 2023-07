AirPods Pro (2022) ad un prezzo SENSAZIONALE: approfittane adesso

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo semplicemente sensazionali; se avete un iPhone infatti, questo gadget non dovrà mancare nella vostra dotazione tech. Parliamo degli AirPods Pro (2022), un modello di cuffiette Bluetooth, per intenderci, rivoluzionarie, dotate di tecnologie incredibili, con tante features smart e con un’autonomia esagerata. Costano solo 242,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Noi vi consigliamo di approfittarne adesso prima che sia troppo tardi o prima che terminino le scorte disponibili.

AirPods Pro (2022): i migliori auricolari TWS del momento

Questi auricolari di Apple sono i migliori della categoria; costano molto (299,90€) ma grazie agli sconti folli di Amazon saranno vostri ad un prezzo decisamente più contenuto: solo 242,90€. Avrete diritto alla consegna celere e immediata, potrete dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete accesso ad ulteriori vantaggi. Di fatto, sarete coperti dalla garanzia di Apple per un anno e da quella di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa volere di più?

Gli AirPods Pro (2022) vantano i gommini in silicone in quattro taglie così si adatteranno al meglio al vostro orecchio; godono della cancellazione attiva del rumore e della modalità trasparenza che ridurrà sì i rumori esterni ma non vi isolerà del tutto. Sono molto versatili e hanno una buonissima autonomia; grazie al case di ricarica poi, questa aumenta ulteriormente così avrete tutto il tempo necessario per ascoltare canzoni, musica, podcast e molto altro senza dover mai passare dalla corrente. C’è la localizzazione mediante rete Find My, così eviterete di perderli. A proposito, hanno un attacco per il laccetto da polso sul lato della custodia.

Con un prezzo di soli 242,90€ non potete lasciarveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.