AirPods Pro (2022): a questo prezzo non puoi proprio ignorarli

Se state cercando un paio di auricolari TWS di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi i meravigliosi AirPods Pro (2022). Se avete un iPhone, non potete non avere delle cuffiette Bluetooth di ultima generazione; fidatevi di noi se vi diciamo che cambieranno per sempre il modo di interagire con il dispositivo, donandovi al tempo stesso, una libertà senza eguali.

AirPods Pro (2022): impossibile ignorarli con il 18% di sconto

Intanto dobbiamo ricordarvi che si trovano su Amazon in super sconto, al prezzo speciale di soli 244,99€ al posto di 299,00€. Capite bene che lo sconto è altissimo, pari al 18% sul valore di listino. Fra le altre cose poi, vi segnaliamo che avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi: tutti i prezzi includono l’IVA e il gadget è venduto e spedito dal rivenditore. Ci saranno quindi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, e avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. In più, potrete anche dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con il sistema interno al sito oppure con il servizio di Cofidis.

Non giriamoci intorno: questi sono i migliori auricolari TWS che possiate acquistare oggi su Amazon per il vostro iPhone. Costano tanto, è vero, ma sono incredibili. Supportano la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione, la modalità trasparenza e sappiate che sono anche resistenti ad acqua, polvere e sudore. Hanno un’autonomia esagerata e la ricarica sarà rapida grazie al sistema wireless, via cavo o MagSafe di cui è dotata la custodia. A 244,99€ non potete proprio lasciarveli sfuggire, ma fate presto perché l’offerta potrebbe terminare a breve. Siate veloci, anche se ci sono abbastanza scorte disponibili su Amazon.

