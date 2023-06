AirPods Pro (2022): a questo prezzo non puoi ignorarli (239€)

Gli AirPods Pro (2022) sono auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione; sono realizzati da Apple e sono semplicemente fantastici. Ciò che sono in grado di fare è incredibile. Costano tanto, è vero, ma grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, potranno essere vostri con soli 239,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di listino (299€) è alquanto elevato pertanto potrebbero andare a ruba da un momento all’altro. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi se siete interessati per non perdere lo sconto dedicato. Fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

AirPods Pro (2022): con lo sconto del 20% sono eccezionali

Acquistando questi auricolari TWS da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Avrete accesso anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Fate presto se siete interessati.

Gli AirPods Pro (2022) sono auricolari eccezionali, dotati di gommini in-ear di varie dimensioni (XS, S, M, L). Supportano l’audio spaziale di Apple, sono resistenti all’acqua e alla polvere, sono resistenti e hanno una batteria dalla lunga durata. Dulcis in fundo, godono della cancellazione dell’audio completa e perfino della nuovissima adattiva appena svelata da Apple. Concludiamo segnalando la presenza del pratico anello per attaccarci un laccetto così da non perdere la custodia e quindi, le cuffiette. Come detto, a 239,00€ sono eccezionali; noi vi invitiamo ad effettuare adesso l’acquisto per non perdere lo sconto dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.