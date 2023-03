AirPods Pro (2022): a questo prezzo non potete proprio ignorarli

Oggi vogliamo parlare di un’offerta davvero strepitosa che abbiamo riscontrato su Amazon facendo un classico giro domenicale sul nostro portale di e-commerce americano. Gli AirPods Pro di Apple si trovano infatti a soli 244,00 € con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo di listino. Rispetto al valore originale infatti, risparmierete il 18%. Da 299,00€ li pagherete solo 244,00 €. Tutti i prezzi includono l’Iva quindi non dovrete spendere nulla in più, anche per portarveli a casa perché la transazione è super sicura visto che avviene nel circuito Amazon, ma avrete anche numerosi altri vantaggi esclusivi.

Partiamo dalla garanzia: c’è quella di Apple che è valida per un anno presso tutti gli Apple Store del mondo e che vi consente di avere un supporto tecnico e logistico ineccepibile. Altresì, potrete usufruire di quella di Amazon per due anni, con l’assistenza tecnica che è pronta ad aiutarvi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods Pro 2022: perché acquistare altro ?

Gli AirPods Pro 2022 sono auricolari TWS di ultima generazione lanciati dal costruttore di Cupertino pochi mesi or sono, in concomitanza del debutto di iPhone 14. Presentano un form factor in Ear, ci sono quattro gommini all’interno della confezione che si adattano a tutti i padiglioni auricolari. Godono della tecnologia Bluetooth e di altre funzionalità speciali di Apple.

Troviamo la cancellazione del rumore di nuova generazione che è fino a due volte più efficace rispetto a quella vista del modello del 2019. È una funzionalità comodissima soprattutto quando si viaggia e si è sui mezzi pubblici. Con la modalità trasparenza adattiva invece resterete in contatto col mondo pur però avendo i rumori forti provenienti dall’esterno molto più attenuati; questa la dovete proprio provare perché siamo sicuri che vi cambierà completamente il modo di percepire l’ambiente circostante, soprattutto durante una passeggiata nel centro della vostra città.

Sono auricolari che consentono di effettuare e ricevere tantissime telefonate, infatti ci sono i controlli touch direttamente sugli steli ma sono perfetti anche per l’ascolto della musica o dei podcast. Possiamo tranquillamente dire che sono i migliori dispositivi indossabili in circolazione. Concludiamo segnalando la presenza dell’audio spaziale personalizzato che si adatta alla posizione della testa.

Sono certificati contro il sudore e l’acqua con lo standard IPX4 e si ricaricano con il cavo Lightning, in modalità wireless o mediante la tecnologia MagSafe.

Insomma, a 244,00 € non troverete di meglio. Sappiamo che è un prezzo elevato ma è giustificato dall’ottima qualità costruttiva e dalle fantastiche features di cui dispongono questi AirPods Pro. Fate presto prima che terminino le scorte disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.