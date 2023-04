AirPods Pro (2022): a 244,00€ sono i migliori TWS che puoi comprare per iPhone

Se state cercando un nuovo paio di auricolari TWS per il vostro iPhone, abbiamo una bellissima notizia da darvi; gli AirPods Pro (2022) di seconda generazione infatti, oggi li pagate solo 244,00€ con spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo. In confezione troverete anche il cavo per la ricarica USB Type-C da un lato, Lightning dall’altro. Dovete anche sapere che si possono ricaricare sfruttando la tecnologia MagSafe o in modalità wireless. Insomma, dire che sono versatili è dire poco.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che questo meraviglioso paio di cuffiette Bluetooth godono di vantaggi davvero esclusivi grazie al portale di Amazon; come non citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, le spese di spedizione gratuite, la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto (senza sborsare un singolo centesimo) e infine, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Inutile dirvi che c’è anche la doppia garanzia, vero? Da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare), dall’altro quella di Amazon con due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods Pro (2022): i migliori auricolari che possiate comprare oggi

Con un risparmio così elevato, gli AirPods Pro (2022) rappresentano l’eccellenza del settore. Costano tanto è vero, ma pensate che sono ricchi di funzionalità esclusive come i comandi touch sugli steli delle gemme, il supporto all’audio spaziale, ma non solo. C’è anche la possibilità di godere della modalità trasparenza e della cancellazione attiva del rumore. Hanno un’autonomia eccezionale che migliora ulteriormente grazie alla custodia di ricarica. Cosa volere di più?

Con uno sconto così elevato (pari al 18% sul valore di listino), potete portare a casa uno dei gadget della mela più venduto degli ultimi mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.