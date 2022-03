AirPods Pro 2021 a 188€: sconto ASSURDO di quasi 100€, pochi pezzi

Un paio di auricolari TWS, gli AirPods Pro di seconda generazione, che non ha bisogno di presentazioni. Un wearable potente, con eccellente qualità audio e software ottimizzato alla perfezione per integrarsi al meglio all'interno dell'ecosistema Apple.

Con le promozioni del momento, su eBay risparmi quasi 100€ e li porti a casa a casa a 188€ circa appena invece di 279€. Completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

AirPods Pro 2021: è il momento di averli

Design in ear per massimo comfort, controllo touch con sensore di pressione per eccezionale precisione. Qualità audio, senza paragoni con bassi ben definiti e volume alto e chiaro. Dalla sua, anche la cancellazione attiva del rumore e il supporto alla ricarica rapida wireless tramite sistema MagSafe, prerogativa di questo modello. E se vuoi sperimentare qualcosa di nuovo, c'è l'Audio Spaziale da scoprire!

Ottima l'autonomia energetica, prolungata naturalmente dal case di ricarica, che avrà cura di proteggere le cuffiette quando non sono in uso.

Il wearable perfetto da inserire all'interno dell'ecosistema di prodotti della mela morsicata. Si interfaccia alla perfezione con iPhone, iPad, Mac. Il passaggio da un dispositivo all'altro avviene in automatico, complice l'eccellente ottimizzazione software.

Insomma, gli AirPods Pro di nuova generazione proprio non hanno bisogno di essere raccontati. Vanno solo provati, vissuti e amati: un'esperienza d'uso completamente differente da quella che può offrire anche il più costoso wearable della concorrenza.

Prenderli con quasi 100€ di sconto è un vero e proprio affare, che puoi fare direttamente su eBay: completa l'ordine adesso per averli a 188€ circa appena invece di 279€. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata, complice l'eccezionale prezzo offerta.