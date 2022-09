AirPods Pro 2: verranno annunciati questa settimana, a quanto pare

Ormai il debutto dei nuovi AirPods Pro 2 sembra davvero essere alle porte. Gli auricolari dovrebbero venir annunciati nel corso di questa settimana, verosimilmente durante il keynote di Apple “Far Out” previsto per mercoledì 7 settembre.

Come tutti sappiamo, fra due giorni l’OEM di Cupertino terrà un evento speciale allo Steve Jobs Theatre all’interno del quale toglierà i veli alla serie iPhone 14, all’Apple Watch Series 8 (e al Watch Pro) e chissà cos’altro ancora. Adesso Mark Gurman ha detto cosa si aspetta dall’azienda.

AirPods Pro 2: gli ultimi leaks prima del debutto di mercoledì

Nello specifico, il giornalista di Bloomberg si aspetta, oltre ai telefoni e agli orologi di punta, anche la nuova generazione delle cuffiette Bluetooth dell’azienda. Finalmente quindi, potremmo vedere, a distanza di tre anni, gli auricolari premium AirPods Pro 2. Ecco le parole di Gurman in merito:

Ho riferito l’anno scorso che i nuovi AirPods Pro sarebbero arrivati ​​nel 2022, e ora mi è stato detto che mercoledì sarà la loro grande presentazione.

Questi auricolari potrebbero disporre di tante novità: pensiamo al chip H2 rinnovato, all’autonomia migliorata, al supporto per la rete Trova il mio (Find My), una gestione tutta nuova del rilevamento delle in-ear, il monitoraggio del fitness e molto altro ancora. Si dice che potrebbe esserci anche l’LE audio che consentirà, fra le altre cose, la possibilità di connetere le cuffie a più device in simultanea.

Nel 2020 si diceva che questi AirPods Pro 2 avrebbero avuto un design più compatto senza stelo. Adesso, i rumors più recenti invece, hanno indicato proprio il contrario. Presenteranno un design “già visto”.

Ricordiamo che all’evento “Far Out” conosceremo iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, ma non solo. Anche Apple Watch SE (2022), Series 8 e Watch Pro. Appuntamento a mercoledì, qui su Telefonino.net, ore 19:00. Preparate i popcorn.

