AirPods Pro: ecco come aggiornare gli auricolari di Apple

Delle AirPods Pro 2 non si sa nulla, ma intanto Apple rilascia un nuovo aggiornamento del firmware per AirPods 2, 3, Pro e Max; vediamo insieme come scaricarlo.

Come sapere se si dispone dell'ultimo firmware per AirPods?

L'OEM di Cupertino sta lanciando oggi una nuova versione del firmware per AirPods 2, 3, Pro e Max. L'update suggerisce che gli auricolari True Wireless Stereo della mela presentano la versione 4C165 così come le sue cuffie premium. Di seguito sono riportati i dettagli su come aggiornare e come verificare la versione del firmware.

Dopo tre settimane, l'OEM americnao sta rilasciando un nuovo aggiornamento del firmware per i suoi auricolari e cuffie wireless. Sfortunatamente, la società non fornisce note di rilascio per gli update del software per AirPods.

A partire da ora, la versione del firmware 4C165 è disponibile per tutti gli AirPods venduti dalla società. Sembra che Apple non stia rilasciando aggiornamenti per le cuffie Beats. Le cose potrebbero cambiare, tuttavia.

Come aggiornare i vostri AirPods Pro?

Apple non semplifica l'aggiornamento manuale degli auricolari alle nuove versioni del firmware. Invece, la società afferma che le nuove versioni del firmware verranno installate quando gli AirPods si collegheranno semplicemente all'iPhone tramite Bluetooth.

Per controllare la versione del firmware delle cuffie/auricolari TWS:

Aprite l'app Impostazioni sul tuo iPhone;

Andate al menu “Bluetooth”;

Trovate i vostri AirPods nell'elenco dei dispositivi;

Toccate la “i” accanto a loro;

Guardate il numero “Versione firmware”.

Ancora una volta, la versione più recente del firmware di AirPods Pro è la 4C165. Se questo è ciò che vedete nell'app Impostazioni, significa che i vostri prodotti sono completamente aggiornati. In caso contrario, il firmware dovrebbe essere installato quando collegherete i wearable al melafonino.