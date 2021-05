Durante gli ultimi mesi dello scorso anno Apple ha presentato le AirPods Max, versione over-ear delle cuffie bluetooth del brand. Oggi si trovano in offerta su Amazon a 576€ in colorazione grigio siderale, l'8% di sconto consente al prodotto si raggiungere il minimo storico su Amazon, con un risparmio effettivo di ben 53 euro.

Tra i punti di forza delle costose cuffie Apple c'è il design, la finitura opaca e la totale assenza di loghi contribuiscono ad un aspetto minimale, che ben si adatta agli altri prodotti della mela morsicata. Per regolare il volume è presente una ghiera che ricorda molto quella di Apple Watch.

AirPods Max: Riduzione attiva del rumore e Effetto Trasparenza

Le AirPods offrono un sistema di riduzione attiva del rumore, grazie ai microfoni integrati captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Tutto ciò si traduce in un isolamento acustico dall'ambiente esterno, funzione fondamentale per lavorare, ascoltare della musica o guardare un film il luoghi affollati, spazi condivisi o su mezzi pubblici.

Inoltre non manca la funzione trasparenza, che lavora in maniera inversa rispetto all'ANC. Consente ai rumori esterni di rientrare attraverso i microfoni, evitando l'isolamento acustico per permetterci di ascoltare l'ambiente circostante e chi intende parlarci.

