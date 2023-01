AirPods Max: stanno arrivando le nuove colorazioni?

Sembra che a breve vedremo le nuove colorazioni per gli AirPods Max di casa Apple. Leggendo sul sito ufficiale della mela, è evidente un ritardo clamoroso (e inspiegabile) dei tempi di consegna delle cuffie over ear. Sono solo inedite tinte o si parla di una generazione rinnovata?

AirPods Max: perché sono introvabili?

Andiamo con ordine: le AirPods Max sono cuffie over-ear molto ricercate dagli utenti. Si tratta di un gadget premium in ogni aspetto (design, funzionalità, finiture). Godono di una cancellazione attiva del rumore incredibile e si connettono con una immediatezza unica ai gadget della mela. Oggi abbiamo in commercio solo cinque varianti di colore, ma sembra che presto vedremo nuovi elegantissimi modelli.

Per quale motivo i tempi di consegna della versione attuale si sono dilatati? Semplice: questo avviene quando la compagnia sta per eliminare un gadget dal suo listino per presentare il degno erede. Osservando i negozi fisici, notiamo che le cuffie sono introvabili spesso anche nei grandi retail. Un esempio? Su Amazon costano 629,00€ (senza sconto) e non sono disponibili. Bizzarro, vero?

Ci sono altre teorie, tuttavia: sembra che i vincoli di fornitura siano legati, in realtà, ai problemi della catena di approvvigionamento. Altresì, l’analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha ricordato che il modello successore è in fase di sviluppo ma non dovrebbe arrivare fino al 2024. La domanda è la seguente: stanno per arrivare le colorazioni (2023) o un gadget aggiornato?

