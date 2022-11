AirPods Max: sconto IMMEDIATO del 9% su Amazon

Se state cercando un paio di cuffie over ear di altissimo livello e avete un’ecosistema di casa Apple, non potete non prendere in considerazione le AirPods Max dell’OEM di Cupertino. Parliamo di un prodotto premium su tutti i fronti, esteticamente meraviglioso, leggero, curato in ogni suo aspetto, smart al punto giusto e ricco di tecnologie di livello.

Le AirPods Max sono in sconto su Amazon a soli 573,00€ al posto di 629,00€, ma fate attenzione. La versione al prezzo speciale è solo quella grigio siderale. Le altre tinte infatti, sono ancora al prezzo di listino.

AirPods Max: ecco perché devi comprarle oggi

Sono tanti i motivi per cui vi invitiamo a comprarle, ma in primo luogo dovete rispondere ad una domanda: avete un’ecosistema Apple? Se la risposta è “sì”, allora non potete farne a meno.

Fra le altre cose, dobbiamo segnalare che sono vendute e spedite da Amazon stessa, pertanto godranno di una garanzia doppia. Da una parte quella di Apple di un anno, dall’altra quella di Amazon per ben due con l’assistenza attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. In più, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023. La consegna è sempre gratuita, oltre che veloce.

Fra le principali caratteristiche citiamo il driver dinamico di Apple che fa sì che si possa godere sempre di un sound ad alta fedeltà acustica, ma anche la cancellazione attiva del rumore che vi consentirà di immergervi completamente nella musica (usatela responsabilmente solo quando siete fermi e/o seduti in un ambiente protetto, perché è molto pericolosa). Con la modalità trasparenza invece, ascolterete sì l’audio dalle cuffie ma anche il mondo intorno a voi. Non manca l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa: qualcosa difficile da spiegare a parole. Bisogna provarla per apprezzarla.

Sono compatibili con tutti i gadget di Apple grazie al chip H1. A soli 573,00€ al posto di 629,00€ non potete lasciarvi sfuggire le AirPods Max su Amazon.

