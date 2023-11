AirPods Max: oggi costano solo 579€ su Amazon, prendile ADESSO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso: le cuffie over-ear di Apple, le AirPods Max, sono in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 579,00€. Certo, costano ancora molto, ma sappiate che dispongono di funzionalità e features all’avanguardia, vantano caratteristiche di pregio, arrivano in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime e si può anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevele sfuggire e siate veloci prima che finisca la promo dedicata o prima che terminino i pezzi disponibili. Il modello in sconto è quello in colorazione rosa ma ci sono altri colori tra cui scegliere.

AirPods Max: impossibile non acquistarle adesso

Le AirPods Max dispongono di archi regolabili in acciaio inossidabile e padiglioni auricolari rivestiti in mesh traspirante; in poche parole sono super confortevoli e robuste, anche per un utilizzo prolungato. Questo va di pari passo con la qualità sonora che è pressocché impeccabile.

Presentano driver dinamici ad alta fedeltà progettati per offrire un suono ricco, dettagliato e avvolgente. C’è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) che assicura un’immersione totale nella vostra musica o nei vostri podcast. Comodissima la modalità Trasparenza che permette agli utenti di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza dover rimuovere le cuffie.

Come detto, i padiglioni auricolari sono realizzati con una schiuma memory foam che si adatta alla forma del vostro orecchio. Potrete regolare la lunghezza degli archi e personalizzare la vestibilità per un’esperienza personalizzata. Infine, si integrano perfettamente nell’ecosistema Apple.

Su Amazon vengono vendute e spedite al prezzo speciale di soli 579,00€, spese di spedizione incluse; non lasciatevele sfuggire, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo.

