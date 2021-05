Di recente Apple ha annunciato le AirPods Max, cuffie wireless over-ear che fanno di design e qualità sonora i propri cavalli di battaglia. Oggi sono disponibili in offerta su Amazon a 590€, un leggero calo di prezzo del 6% che corrisponde ad un risparmio di 39 euro rispetto al prezzo solito.

Le AirPods Max sono disponibili nelle colorazioni Grigio Siderale, Argento, Celeste, Rosa e Verde, la promozione di oggi si applica sulla variante grigia.

AirPods Max: Riduzione attiva del rumore e Effetto Trasparenza

Tramite i microfoni integrati, le cuffie Apple captano i suoni esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Questa tecnologia si rivela un valido alleato durante viaggi in treno o in aereo e mentre si lavora in luoghi pubblici o spazi condivisi, il sistema ANC (Active Noise Cancelling) si traduce nel completo isolamento acustico dall’ambiente circostante.

Inoltre le AirPods Max permettono di attivare la funzione trasparenza, che si comporta in maniera opposta all’ANC. Le cuffie sfruttano i microfoni per far rientrare i suoni ambientali ed evitare la soppressione dei rumori, si tratta di una funzione fondamentale quando si è in strada e si ha la necessità di ascoltare ciò che accade intorno a sé.

Oggi è possibile acqusitare le AirPods Max in offerta su Amazon a 590€, uno dei prezzi più bassi di sempre per le costose ed esclusive cuffie targate Apple. Grazie alla spedizione Prime, il prodotto arriva a casa entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica