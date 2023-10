AirPods Max: le migliori cuffie over ear per chi ha un iPhone, oggi in super sconto

Se siete alla ricerca delle migliori cuffie over-ear e possedete un iPhone, vogliamo consigliarvi le meravigliose AirPods Max che, nell’iterazione celeste costano 579,00€, spese di spedizione incluse. Andrete a risparmiare diverse decine di euro rispetto al valore di listino e vi porterete a casa un prodotto unico, sensazionale, dotato di features assurde e di specifiche tecniche all’avanguardia: cancellazione del rumore, supporto all’audio spaziale e molto altro ancora.

Non pensateci troppo; ci troviamo di fronte ad uno dei migliori gadget dell’OEM di Cupertino che, proprio adesso, sono perfino in sconto sul noto portale di e-commerce americano. Grazie ad Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, vi arriveranno in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevele sfuggire: sono eccellenti e costano tanto, è vero, ma sono perfette per chi ama ascoltare la musica sui mezzi pubblici, in viaggio e non solo.

AirPods Max: impossibile lasciarsele sfuggire

Ci troviamo di fronte ad un paio di cuffie over ear dotate di cancellazione attiva del rumore, di un audio pulito e limpido, con alti cristallini, medi corposi e bassi profondi. Non di meno, dispongono del supporto all’audio spaziale. I cuscinetti intercambiabili sono morbidi così potrete utilizzare le cuffie per ore ed ore senza doverle mai togliere dalle orecchie.

Con Amazon avrete diritto a tanti vantaggi e, in ultima istanza, dobbiamo ricordarvi che godono della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire questo prodigio tecnologico. Le AirPods Max costano 579,00€, spese di spedizione incluse. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.