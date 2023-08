AirPods Max: le migliori cuffie over-dar per chi ha un iPhone

Nel 2020 Apple ha introdotto le AirPods Max, un nuovo modello di cuffie over ear dalla grande qualità sonora e con un design incredibilmente bello. Rappresentano un connubio tra tecnologia avanzata, comfort eccezionale e audio immersivo. Sono tornate disponibili su Amazon al prezzo consigliato di 629,00€, spese di spedizione incluse.

AirPods Max: le cuffie perfette per tutti

Le AirPods Max si distinguono per l’audio di alta qualità che offrono; sono dotate di driver dinamici ad alta escursione e di un sistema di cancellazione attiva del rumore. Ti faranno immergere in un suono avvolgente e cristallino. La cancellazione attiva del rumore è in grado di bloccare i suoni indesiderati dell’ambiente circostante, consentendoti di godere della tua musica senza distrazioni.

Presentano un telaio in alluminio anodizzato e padiglioni in acciaio inossidabile, il che non solo offre una resistenza duratura ma contribuisce anche a donare al prodotto un’estetica sofisticata. La fascia della testa è rivestita in tessuto traspirante che si adatta al contorno del volto, garantendo un comfort prolungato anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Le AirPods Max sono progettate per funzionare in modo ottimale con l’ecosistema Apple. Basta accoppiarle con il tuo dispositivo, e saranno pronte all’uso su tutti i tuoi dispositivi Apple collegati al tuo ID Apple. Offrono fino a 20 ore di riproduzione audio ad alta qualità, con la cancellazione attiva del rumore abilitata. Inoltre, la modalità di risparmio energetico consente di prolungare ulteriormente la durata della batteria. Le cuffie rilevano quando non sono in uso e si mettono in modalità a basso consumo energetico.

Con un prezzo di 629,00€ queste cuffie rappresentano il top del top per chi cerca un modello di cuffie over ear di alto livello; con Amazon avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

