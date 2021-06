Le AirPods Max si trovano in offerta su Amazon a 515€, al 18% in meno per un risparmio di oltre 100 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta del prezzo più basso di sempre per le cuffie over-ear di Apple.

Al design curato ed elegante delle AirPods Max, si affianca una qualità costruttiva di alto livello e una finitura opaca priva di loghi o scritte. L'aspetto minimal si interrompe soltanto sul padiglione destro, che ospita una ghiera molto simile a quella di Apple Watch e un unico tasto per controllare la riproduzione multimediale e rispondere o declinare le telefonate.

Le Max propongono un sistema di riduzione attiva del rumore, che grazie ai microfoni integrati capta i rumori esterni e li annulla generando una frequenza opposta. Ne deriva un quasi totale isolamento acustico dall'ambiente esterno, fondamentale quando si lavora in luoghi pubblici e spazi condivisi, o quando si viaggia in treno o aereo. Non manca anche una funzione trasparenza, che si comporta in maniera inversa e lascia entrare i suoni ambientali tramite i microfoni, utile per non isolarsi dal mondo circostante e andare in giro in totale sicurezza.

Oggi è possibile acquistare le AirPods Max in offerta su Amazon a 515€, un prezzo senza precedenti per le costose cuffie over ear wireless di Apple, in colorazione grigio siderale con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica