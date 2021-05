Le AirPods Max si trovano in offerta su Amazon a 584€, si tratta del prezzo più basso di sempre per le cuffie over-ear di Apple. Lo sconto è del 7% e corrisponde a circa 45 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Disponibili nelle colorazioni Grigio Siderale, Argento, Celeste, Rosa e Verde, le AirPods Max hanno un design minimale che ben si adatta agli altri prodotti del brand statunitense.

AirPods Max: Riduzione attiva del rumore e Effetto Trasparenza

Le AirPods offrono un sistema di riduzione attiva del rumore, grazie ai microfoni integrati captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Tutto ciò si traduce in un isolamento acustico dall’ambiente esterno, funzione fondamentale per lavorare, ascoltare della musica o guardare un film il luoghi affollati, spazi condivisi o su mezzi pubblici come treni o aerei.

Inoltre le AirPods Max permettono di attivare la funzione trasparenza, che si comporta in maniera opposta all’ANC. Le cuffie sfruttano i microfoni per far rientrare i suoni ambientali ed evitare la soppressione dei rumori, si tratta di una funzione fondamentale quando si è in strada e si ha la necessità di ascoltare ciò che accade intorno a sé.

Oggi le AirPods top di gamma over-ear si trovano in offerta su Amazon a 584€, il minimo storico per le costose cuffie di Apple.

