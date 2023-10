AirPods Max: il prezzo CROLLA su Amazon, è il momento di acquistarle

Oggi vi parliamo di un modello di cuffie over ear semplicemente magnifiche: ci troviamo di fronte alle AirPods Max, un punto di riferimento del settore che grazie agli sconti folli presenti su Amazon saranno vostre con 579,00€ al posto di 649,00€, spese di spedizione incluse. Con il noto portale di e-commerce americano avrete anche diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account compatibili), in cinque soluzioni a tasso zero e, dulcis in fundo, ci sarà anche la possibilità di godere di due anni di garanzia con il rivenditore e di un anno con il costruttore. Cosa aspettate?

AirPods Max: belle, potenti e versatili

Le AirPods Max presentano un design moderno e minimalista, caratterizzato da un archetto in acciaio inossidabile e padiglioni auricolari rivestiti in tessuto. Sono disponibili in diversi colori, tra cui argento, grigio siderale, verde, rosa, cielo e arancione.

Il comfort è un aspetto fondamentale, e su questo punto, le cuffie di Apple non deludono. I padiglioni auricolari sono morbidi e ben imbottiti, mentre l’archetto è progettato per distribuire uniformemente il peso sulle orecchie. Anche le cuffie stesse sono regolabili per adattarsi a diverse forme di testa e orecchie.

Quello che distingue davvero le AirPods Max dalle rivali è la l’eccezionale qualità sonora. Con driver dinamici da 40 mm e un processore audio Apple personalizzato, sono in grado di fornire un suono chiaro, dettagliato e bilanciato. Inoltre, queste cuffie supportano l’audio spaziale con audio surround 3D, che offre un’esperienza di ascolto immersiva, ideale per guardare film o giocare a videogiochi.

La connettività è impeccabile, grazie al chip H1 di Apple. Le over ear si collegano istantaneamente ai dispositivi della mela e supportano la funzione Audio condiviso, che consente a due set di cuffie Apple di ascoltare contemporaneamente la stessa fonte audio.

Ora, con un prezzo scontato a 579€, rappresentano un affare ancora più interessante che non potete lasciarvi sfuggire, ma siate veloci. Le trovate su Amazon, spese di spedizione incluse.

