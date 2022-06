AirPods Max: ecco perché devi averle se hai un device Apple

Inutile ribadirlo: se si possiede un prodotto Apple, occorre comprare accessori e gadget compatibili Apple. That’s it. È lo stesso principio per cui vi consigliamo le AirPods Max: non sono semplici cuffie over-ear, ma veri e propri complementi smart dei vostri iDevice preferiti.

Si tratta di un concentrato di tecnologia, con features innovative pensate per l’intrattenimento ma anche per il lavoro. Con queste cuffie potrete montare video con una precisione che sfiora il millisecondo, potrete vedere contenuti in streaming on demand e non solo. Potrete usarle per telefonare (hanno anche un ottimo microfono) e, ovviamente, per ascoltare la musica. Ma non finisce qui.

Oggi si trovano in sconto a soli 399,90€ su Amazon, con spedizioni gratuite e consegne celeri in 24 o 48 ore. È disponibile in varie colorazioni, da quella celeste a quella rosa, da quella Space Gray a quella Silver.

AirPods Max: sono uniche e a questo prezzo sono perfette

Non sono cuffie per tutti: il costo è alquanto elevato, ma se vedete bene, le portate a casa con un risparmio medio di ben 230€ sul prezzo di listino, una cifra quasi impressionante. Non di meno, con Amazon avrete una serie di garanzie uniche: possibilità di avere le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, reso entro un mese, assistenza e supporto tecnico sempre presente e garanzia per ben due anni. Il prodotto è venduto e spedito dal portale stesso.

C’è il chip H1 per un accoppiamento immediato con gli altri device della mela. Le aprite e sono pronte all’uso. Hanno il supporto all’audio spaziale: una funzionalità che solo chi l’ha provata sa quanto è innovativa. Infine, sono comodissime e hanno i padiglioni super morbidi che non fanno male neanche dopo ore ed ore di utilizzo.

A 399,90€ sono un affare da prendere al volo, senza pensarci troppo, ma siate svelti prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.