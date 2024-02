AirPods Max: è il momento PERFETTO per farle TUE

Oggi vogliamo parlarti di un paio di cuffie over-ear veramente sensazionali. Sono realizzate da Apple e sono perfette se possiedi già un’ecosistema della mela. Si chiamano AirPods Max e grazie all’offerta speciale presente su Amazon, potrai portartele a casa al prezzo incredibile di soli 579,00€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. Non lasciartele sfuggire e prendile adesso.

Pensa che avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai beneficiare del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrai anche modo di dilazionare l’importo complessivo in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (o mediante il servizio di CreditLine di Cofidis). Cosa aspetti? C’è anche la garanzia di Apple per un anno e quella del rivenditore per due anni, con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Il modello che ti consigliamo è quello in colorazione “rosa” ma ci sono altre tinte frizzanti fra cui scegliere.

AirPods Max: ecco perché devi comprarle

Andiamo con ordine e parliamo delle caratteristiche di queste cuffie: le AirPods Max offrono un’esperienza audio incredibile grazie ai driver dinamici da 40 mm, così avrai accesso a dei bassi profondi, ai medi chiari e anche agli alti nitidi. Ti potrai immergere completamente nella tua musica, nei film che guarderai o nei tuoi podcast preferiti. Grazie alla potente tecnologia di cancellazione attiva del rumore delle cuffie, queste saranno in grado di bloccare in maniera super efficace i rumori esterno.

Pensa: non solo suonano bene, ma sono anche comodissime da indossare. Il design elegante e minimalista si abbina ai materiali di alta qualità. Sono realizzate in alluminio anodizzato e i padiglioni auricolari in memory foam permettono di godere di un comfort eccezionale anche durante le sessioni di ascolto prolungate.

Se possiedi già gadget di Apple come iPhone, iPad o Mac, queste AirPods Max si integreranno perfettamente con il tuo ecosistema. Infine, sappi che hanno un’autonomia degna di nota con 20 ore di riproduzione audio con cancellazione attiva del rumore attiva. E se hai bisogno di una ricarica rapida, ti basteranno solo 5 minuti nella custodia per avere più di un’ora e mezzo di ascolto aggiuntivo. Con un prezzo speciale di soli 579,00€ su Amazon, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese, questo è il momento perfetto per farle tue.