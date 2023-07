AirPods Max: di nuovo disponibili su Amazon e anche in sconto (-5%)

Se sei un appassionato di musica e desideri un’esperienza audio straordinaria, non perdere l’opportunità di acquistare le AirPods Max su Amazon a un prezzo scontato di soli 599,99€, . Il costo è anche scontatissimo rispetto al valore originale di 649,00€.

AirPods Max: perché acquistarle oggi?

Partiamo dal principio: le AirPods Max offrono un’esperienza audio di altissima qualità grazie ai loro driver dinamici da 40 mm e al design acustico innovativo. Queste cuffie riproducono fedelmente ogni dettaglio della tua musica preferita, garantendo bassi profondi, medi chiari e alti cristallini. L’audio spaziale dispone della tecnologia Dolby Atmos così da creare un effetto coinvolgente che ti farà sentire al centro della scena musicale.

Sono altresì progettate con materiali di alta qualità e un’attenzione ai dettagli senza pari, come da tradizione Apple. Il design over-ear avvolge delicatamente le orecchie, fornendo un comfort duraturo anche durante sessioni di ascolto prolungate. I cuscinetti in memory foam offrono una sensazione di morbidezza e adattabilità al tuo orecchio. Si possono acquistare in una varietà di colori eleganti, ma quelle in sconto sono in colorazione silver.

Il sensore ottico e il sensore di posizionamento rilevano quando le cuffie sono indossate o rimosse, mettendo in pausa automaticamente la riproduzione quando le togli e riprendendola quando le rimetti. La cancellazione attiva del rumore ti consente di immergerti completamente nella tua musica, bloccando i suoni indesiderati dell’ambiente circostante. Ti consigliamo di attivare questa funzione solo quando sei al sicuro in casa o sui mezzi pubblici. Non adoperarla mentre cammini, perché è rischiosa.

In definitiva, le AirPods Max offrono un’esperienza audio straordinaria con una qualità audio eccezionale, un comfort impeccabile e funzionalità avanzate. Oggi sono di nuovo disponibile su Amazon e sono anche in sconto: le pagherete solo 599,99€ al posto di 649,00€. Le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.