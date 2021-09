Le AirPods Max sono il prodotto di punta di Apple per quanto riguarda il segmento audio dell'azienda di Cupertino. Al di là dell'indubbia qualità costruttiva, le AirPods Max sono finite sulla bocca di tutti per il loro prezzo al di sopra della media delle cuffie di alta qualità. Indubbiamente si tratta di un prodotto esclusivo che oggi, su Amazon, può essere acquistato al prezzo di 494 euro nonché una delle cifre più basse di sempre grazie a un risparmio di ben 135 euro.

AirPods Max: qualità e potenza a un prezzo folle

Apple introduce una serie di funzioni sulle sue nuove AirPods Max, come la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità trasparenza. La prima avviene tramite dei microfoni presenti sullo chassis e all'interno dei padiglioni auricolari. Le cuffie captano i suoni esterni e li annullano generando una frequenza opposta e restituendo una sensazione di completo isolamento dall’ambiente circostante.

Questo sistema da il meglio di sé in spazi di lavoro condivisi o durante viaggi in treno o in aereo, grazie all’isolamento acustico è possibile sfruttare lunghe tratte per lavorare al PC, godersi della buona musica o guardare un film, senza distrazioni e fastidiosi rumori di fondo.

La modalità trasparenza, invece, permette di sfruttare sempre i microfoni esterni per far rientrare i suoni ambientali ed evitare il completo isolamento acustico, una funzione fondamentale quando si è in strada e si ha la necessità di ascoltare ciò che accade intorno a sé. Autonomia al top, inoltre, con la possibilità di ascoltare contenuti per oltre 20 ore con una sola carica, con tanto di cancellazione attiva del rumore o modalità Trasparenza abilitate. Quando vengono riposte nella Smart Case, entrano in modalità a bassissimo consumo per conservare la carica.

Le Apple AirPods Max sono in offerta su Amazon a 494 euro che, attualmente, è il prezzo più basso di sempre!

