AirPods Max con USB Type-C: ecco quando verranno svelate

Secondo quanto si legge in rete, sembra che Apple svelerà la nuova iterazione di AirPods Max con porta USB Type-C nel corso del prossimo anno; gli auricolari Pro di terza generazione invece, non arriveranno prima del 2025. A riportare queste notizie ci ha pensato il noto insider e giornalista di Bloomberg, Mark Gurman. Unitamente a ciò, pare che l’azienda voglia gradualmente eliminare gli AirPods di seconda e terza generazione per lasciare due differenti modelli di auricolari TWS entry level.

AirPods Max: cosa sappiamo?

Secondo Mark Gurman, gli AirPods di quarta generazione avranno steli per gli auricolari ancora più corti; ci sarà un’iterazione con cancellazione attiva del rumore e una invece, priva di questa feature che dovrebbe avere così un costo più contenuto. Dovrebbero essere, ad ogni modo, più comodi di quelli attuali, dovrebbero presentare una custodia con speaker e porta USB Type-C, fra le altre cose. Le cuffie AirPods Max invece, avranno anche un leggero cambio di design con nuove colorazioni, la porta per la ricarica USB Type-C e molto altro ancora.

Arriviamo a parlare di AirPods Pro di terza generazione; questi auricolari, grazie alla presenza di un chipset interno più efficiente, potrebbero potenzialmente divenire una vera e valida alternativa agli apparecchi acustici tradizionali in moltissime situazioni. Fra le altre cose, Apple, proprio di recente, ha depositato moltissimi brevetti che indicano che i prossimi auricolari TWS di punta dell’azienda potrebbero avere funzionalità uniche: pensiamo alla lettura dei biosegnali come le onde celebrali attraverso elettrodi intrauricolari e molto altro ancora. Dulcis in fundo, si apprende che presto la compagnia di Cupertino potrebbe spostare la produzione dei suoi gadget audio dalla Cina all’India.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che gli auricolari AirPods Pro (2023) con USB Type-C costano solo 259,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.