AirPods Max a soli 579€ e le paghi anche in comode rate

Le AirPods Max sono le prime vere cuffie over-ear di casa Apple; sono state annunciate quasi tre anni fa ma non risentono minimamente “dello scorrere del tempo”. Sono eccellenti sotto tutti i punti di vista, sono ergonomiche, hanno un’ottima autonomia, tantissime features di punta e vantano un design iconico che le rende immediatamente riconoscibili all’interno del mercato dell’audio.

AirPods Max: perché comprarle?

Grazie agli sconti di Amazon oggi si potranno portare a casa ad un prezzo veramente vantaggioso: solo 579,00€, spese di spedizione incluse. Non pensateci troppo e fatele vostre adesso: considerate che con Amazon avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 (è una promozione speciale in vista delle festività natalizie), godrete della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (anche in meno di 24 o 48 ore) e potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno.

Fra le altre cose, ricordiamo che con Amazon invece, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del sito, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. C’è poi la possibilità di pagare in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Le AirPods Max sono cuffie eccezionali, dall’elevata qualità sonora, dal design mozzafiato, con un archetto comodo e che non stringe la testa, con i cuscinetti intercambiabili pratici e morbidi e con la corona digitale che serve per navigare all’interno delle playlist musicali delle varie piattaforme di streaming. Godono del supporto all’audio spaziale, dispongono della cancellazione attiva del rumore e hanno un’autonomia degna di nota. C’è il solito chip H1 di Apple per l’abbinamento rapido e immediato ai vostri device di Cupertino (iPhone, iPad o Mac); costano solo 579,00€ e potete scegliere la colorazione che più vi piace.

