AirPods Max 2 e AirPods Lite: arriveranno nel 2024 (RUMOR)

I nuovi AirPods Max di seconda generazione e i famigerati AirPods Lite da 99$ potrebbero arrivare entro la fine del prossimo anno, secondo quanto riportato dall’analista della mela Ming-Chi Kuo.

Di fatto, le spedizioni di massa di questi due gadget inizieranno già nella seconda metà del 2024 o – al massimo – nella prima metà del 2025. Questo è quanto suggerito dall’analista della supply chain di Apple.

AirPods Max 2 e Lite: cosa sappiamo ad oggi?

Partiamo dal modello Lite; stando a quanto leggiamo da una serie di tweet pubblicati da Kuo, vediamo che Apple vuole realizzare un paio di auricolari TWS economici da 99$ per contrastare l’avanzata dei modelli dei brand competitor. Gli AirPods di terza generazione sono – da sempre – il modello più interessante per rapporto qualità-prezzo, ma questo nuovo prodotto potrebbe ribaltare la situazione. A parlare della famigerata iterazione Lite ci ha pensato anche l’analista Jeff Pu.

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 12, 2023

Sul modello AirPods Max 2 invece, Kuo non ha riferito dettagli. Si è limitato a dire che entro il 2024 potremmo assistere al lancio di una versione aggiornata; ipotizziamo la presenza di nuove funzionalità chiave legate alla cancellazione del rumore, oppure ancora una batteria in grado di fornire un’autonomia superiore e non solo. Pare che le cuffie verranno dotate del chip U1 per venir rintracciate mediante l’app Dov’è (Find My) e potrebbero venir annunciate in nuove colorazioni. Non mancherà la porta di ricarica USB Type-C al posto della Lightning.

