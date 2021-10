AirPods: le spedizioni saranno da RECORD

Le spedizioni di AirPods dovrebbero raggiungere la cifra record di 85 milioni di unità l'anno prossimo. Un nuovo rapporto stima che le spedizioni di cuffie TWS raggiungeranno le 85 milioni di unità nel 2022, con un aumento del 3,7% su base annua.

AirPods: Pro, Max e 3: il monopolio del mercato sarà di Apple?

Ovviamente, le AirPods 3 appena rilasciate di recente contribuiranno in modo importante alla cifra totale delle vendite, ma a queste si uniranno le spedizioni delle Pro e delle Max. Potremmo persino vedere i sequel di questi due nel 2022.

Il rapporto di TrendForce aggiunge che gli ultimi auricolari True Wireless Stereo presentano un meccanismo di rilevamento ottico in-ear migliorato. Questo funziona attraverso l'integrazione della tecnologia PPG (fotopletismografia) abbinata a quattro chip LED SWIR (infrarossi a onde corte) che hanno due diverse lunghezze d'onda. I sensori di rilevamento a bordo possono potenzialmente rilevare il contenuto di acqua nella pelle di chi li indossa, garantendo così alle AirPods 3 di distinguere tra la pelle umana e altre superfici.

L'aumento della domanda di AirPods andrà quindi a vantaggio dei fornitori di componenti per gli stessi.

Di conseguenza, in futuro arriveranno più terminali indossabili con funzioni di biorilevamento basate su PPG che serviranno per misurare cose più avanzate come l'idratazione del corpo, la glicemia, i lipidi nel sangue e i livelli di alcol nel sangue. La maggior parte dei wearable attuali può misurare solo la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, il controllo dello stress e pochi altri parametri sanitari. Molti bracciali e orologi smart sono in grado di catturare informazioni sportive di rilievo.