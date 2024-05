AirPods in OFFERTA: non troverai di meglio a questo prezzo (-40€)

Le AirPods di Apple, tra gli auricolari Bluetooth più popolari in circolazione, si fanno apprezzare per la loro solidità e per l’eccezionale qualità del suono, con bassi corposi e dettagli super definiti nelle alte frequenze. Sono molto richieste anche per la loro lunga autonomia, un aspetto fondamentale per chi ne fa uso in mobilità.

Certe occasioni vanno colte al volo: completa l’ordine oggi stesso e, sfruttando un irripetibile sconto del 20% su Amazon, porterai a casa le AirPods di terza generazione con una spesa di appena 159 euro anziché di 199 euro.

Prezzo ai minimi storici per le AirPods di Apple

Le AirPods di Apple regalano un’esperienza sonora coinvolgente con l’audio spaziale, che dà vita ad un effetto tridimensionale adattandosi ai movimenti della testa. L’EQ adattiva calibra la musica in base alla conformazione del tuo orecchio, mentre il design rinnovato e slanciato garantisce un comfort superiore.

Grazie al sensore di pressione, è semplice controllare la musica e rispondere alle chiamate. Resistenti al sudore ed all’acqua, le AirPods sono perfette per l’uso quotidiano. La batteria offre prestazioni incredibili: fino a 6 ore di durata con una singola carica e 30 ore complessive con l’aiuto della custodia di ricarica Lightning.

Non lasciare che questa opportunità ti sfugga dalle mani e salva nel carrello le AirPods di terza generazione con un risparmio di 40 euro: le riceverai a casa prestissimo e senza pagare la consegna.