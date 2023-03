AirPods: è in arrivo il modello di quarta generazione?

Sembra che Apple stia lavorando alla quarta generazione degli auricolari AirPods; sono stati trovati riferimenti a questo particolare modello all’interno dell’ultima versione del firmware di iOS 16.4. Cosa sappiamo di più di questo gadget?

Oramai ci siamo: la Release Candidate di iOS 16.4 è appena stata rilasciata per utenti beta pubblici e sviluppatori; fra una settimana arriverà la versione disponibile per l’utenza. I colleghi di 9to5Mac che hanno analizzato il codice sorgente del software hanno trovato traccia del nuovo modello di cuffiette Bluetooth di casa Apple. Scopriamo oggi che gli AirPods (2023) hanno il numero di modello A3048 e la custodia di ricarica invece, ha il numero A2968.

AirPods (2023): cosa sappiamo ad oggi?

In realtà sappiamo molto poco del nuovo modello di AirPods; gli indizi sono pochi ed è strano che la compagnia voglia aggiornare gli ottimi AirPods di terza generazione dopo solo un anno e mezzo. Sarà un update iterativo che porterà solo il passaggio alla porta USB Type-C o ci sarà qualcos’altro sotto?

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968 — Aaron (@aaronp613) March 21, 2023

