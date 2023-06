AirPods di terza generazione: sono questi gli auricolari da comprare OGGI su Amazon

Se avete un iPhone non potete non avere un paio di cuffiette Bluetooth; noi, nello specifico, vogliamo consigliarvi un modello di auricolari True Wireless Stereo (questo è il nome ufficiale di questa categoria di device wearable) usciti a fine 2021 ma che sono ancora oggi validissimi. Non di meno, costano pochissimo: solo 179,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Si chiamano AirPods (2021) e sono proposti con uno sconto esagerato su Amazon. La consegna sarà celere e immediata perciò cosa aspettate? Se siete interessati vi invitiamo ad approfittarne e ad acquistarli subito perché le scorte potrebbero essere limitate o la promozione potrebbe terminare a breve.

AirPods (2021): i migliori auricolari che si possano comprare oggi

Fra le altre cose poi, vi ricordiamo che tutti i prezzi sono IVA inclusa e che godono di tantissimi vantaggi al seguito; come non citare infatti il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di usufruire della garanzia di Apple per un anno e di quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Volendo poi, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, potrete anche dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Ovviamente su Amazon potrete trovare anche gli AirPods Pro (2022) ma questi auricolari TWS sono incredibili; godono del supporto all’audio spaziale, sono resistenti a polvere e acqua, sono piccoli ma con un’autonomia eccezionale e la custodia di ricarica gode della fast charge via cavo Lightning o della wireless charging. Sono cuffiette Bluetooth che cambieranno il vostro modo di comunicare o di ascoltare la musica; sono perfette per la corsa, per ascoltare la musica, per le chiamate in mobilità e non solo. A 179,00€ sono da comprare subito.

