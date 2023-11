AirPods di terza generazione a soli 169€ su Amazon: corri a prenderli

Oggi ti parleremo degli auricolari TWS più venduti di casa Apple, gli AirPods (2021), disponibili a soli 169,00€, con le spese di spedizione incluse, su Amazon. Questo paio di cuffiette Bluetooth vanta una serie di caratteristiche di altissimo profilo e dispongono di un costo al pubblico veramente irrisorio. Se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevele scappare.

AirPods (2021): ecco perché comprarli

Partiamo dalla disamina estetica: gli AirPods (2021) mantengono il design iconico e riconoscibile delle generazioni precedenti. Sono super ergonomici e offrono un comfort estremo anche durante le lunghe sessioni d’ascolto; sono progettati per adattarsi naturalmente all’anatomia del vostro orecchio, rimanendo saldamente al loro posto anche durante attività fisiche.

Consentono di godere di una qualità audio sorprendente. I driver ottimizzati producono un suono chiaro e bilanciato e con la tecnologia di adattamento dinamico dello Equalizzatore Automatico di Apple avrete sempre una riproduzione fedele e dettagliata, con bassi profondi, medi chiari e alti cristallini.

La configurazione con i vari device della mela è immediata e intuitiva, grazie alla tecnologia di accoppiamento automatico. Gli AirPods (2021) sono dotati di sensori intelligenti che mettono in pausa la riproduzione della musica quando vengono rimossi e la riprendono quando vengono reinseriti nell’orecchio. Inoltre, grazie al chip H1, hanno una connettività veloce e stabile in ogni contesto. Ottima poi la batteria con fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 24 ore con il case di ricarica. La custodia si ricarica via cavo Lightning o mediante wireless charging o MagSafe technology.

Li portate a casa con soli 169,00€, spese di spedizione incluse, con in omaggio due anni di garanzia con il rivenditore (uno con il costruttore) e con la possibilità di usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Gli AirPods (2021) a questa cifra sono imperdibili, non lasciateveli sfuggire e fate presto, se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.