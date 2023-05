AirPods di seconda generazione tornano SUPER col Sottocosto MediaWorld

Il loro claim è “magia senza fili”. Se prima la magia si riferiva al passaggio dalle comuni cuffie con fili a quelle wireless, oggi la magia risiede nell’eccezionale rapporto qualità-prezzo offerto dalle gettonatissime AirPods di seconda generazione. Rapporto qualità-prezzo esaltato all’ennesima potenza dalla nuova promo Sottocosto lanciata da MediaWorld nelle ultime ore: oggi puoi acquistare le AirPods in offerta a 109 euro anziché 159 euro, con uno sconto di 50 euro netto rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

AirPods (seconda generazione) in sconto del 31% sul sito di MediaWorld

Sono passati quattro anni dalla loro presentazione, ma è come se fosse ieri. Per le Apple AirPods di seconda generazione il tempo sembra essersi letteralmente fermato. Un’esperienza d’uso da primato, un’ottima autonomia e una qualità audio che rimane ancora oggi di tutto rispetto per un prodotto che, volente o nolente, rimane il migliore per chi ha da poco acquistato il suo primo iPhone e vuole delle cuffie che funzionino bene a un prezzo ragionevole.

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless per iPhone contraddistinte da un design a modo suo iconico e da un’autonomia di 5 ore con una singola carica (che arriva a 20 ore usando la custodia di ricarica inclusa nella confezione di vendita), allora le AirPods 2 sono il modello giusto per te.

Sul sito ufficiale Apple costano ancora 159 euro, su Amazon il prezzo scende a 133 euro, ma stavolta è del Sottocosto MediaWorld la proposta migliore: cogli al volo l’ultima offerta per acquistare le AirPods 2 a 109 euro e risparmiare così 50 euro sul prezzo consigliato. In più puoi beneficiare del ritiro in negozio gratuito, scegliendo il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.