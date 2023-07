AirPods di seconda generazione: solo 109€ su Amazon, spese di spedizione incluse

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari TWS di Apple davvero super economiche. Si chiamano AirPods, semplicemente, e presenta la ricarica wireless oltre a quella via cavo Lightning. Su Amazon costano solo 109,00€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che per averli a casa vostra non dovrete sborsare un singolo centesimo in più.

AirPods su Amazon: a questo prezzo sono dei super best buy

Gli AirPods di seconda generazione, lanciati sul mercato nel marzo 2019, hanno ridefinito il concetto di cuffie wireless. Con un design raffinato, una connettività impeccabile e una qualità del suono eccezionale, questi auricolari sono diventati rapidamente uno degli accessori più popolari per gli amanti della musica.

Mantengono il classico design delle cuffie Apple, con un’estetica minimalista ed elegante. Sono dotati di una forma ergonomica che si adatta comodamente all’orecchio e poi sono leggeri e praticamente impercettibili durante l’utilizzo. Non pensano niente e si possono indossare per lunghe sessioni. Sono anche dotati di sensori ottici e accelerometro, che rilevano quando sono indossati o rimossi, offrendo funzioni intelligenti come la messa in pausa automatica della riproduzione quando un auricolare viene tolto dall’orecchio.

Si collegano istantaneamente ai dispositivi Apple grazie alla tecnologia di accoppiamento rapida. Basta aprire il case di ricarica vicino a un iPhone o un dispositivo Apple compatibile e gli AirPods si connetteranno automaticamente in pochi secondi. Una volta stabilita la connessione, gli auricolari rimangono affidabili e stabili, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza di ascolto senza fili senza interruzioni.

Grazie all’implementazione del chip H1, i suoni sono chiari, bilanciati e ricchi di dettagli. Le voci emergono nitide, mentre gli strumenti musicali sono resi con precisione. Offrono fino a cinque ore di riproduzione continua con una singola carica, che può essere estesa fino a oltre 24 ore utilizzando la custodia di ricarica. A soli 109,00€ sono da comprare subito, ma siate veloci. Grazie ad Amazon, le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.