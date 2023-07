AirPods di seconda generazione: prezzo super conveniente su Amazon (solo 119€)

Gli AirPods di seconda generazione di Apple hanno cambiato il modo in cui viviamo l’esperienza di ascolto con auricolari true wireless. Lanciati come un’evoluzione dei loro predecessori (presentano la ricarica wireless rispetto al modello base da cui derivano che si ricarica solo mediante cavo Lightning) questa iterazione è stata vendutissima e apprezzatissima dagli utenti. Oggi vi porterete a casa questo gioiello con uno sconto esagerato del 25% sul valore di listino; mica poco se pensate che il prezzo finale sarà di 199,00€, spese di spedizione incluse.

AirPods di seconda generazione: costano solo 199€ su Amazon

Gli AirPods di seconda generazione presentano un design iconico, con auricolari senza fili e un astuccio di ricarica compatto. Il loro aspetto minimalista e riconoscibile è diventato un simbolo di riconoscimento per gli utenti Apple. Gli auricolari sono leggeri e comodi da indossare, grazie alla forma anatomica che si adatta perfettamente all’orecchio. Inoltre, il design senza fili elimina l’ingombro dei cavi, offrendo agli utenti una maggiore libertà di movimento durante l’ascolto.

Dispongono poi di una qualità audio eccellente. Cosa implica? Si avrà diritto ad un’esperienza di ascolto coinvolgente. I driver ottimizzati producono un suono chiaro e bilanciato, con bassi profondi e acuti nitidi. La connettività Bluetooth è stabile e affidabile e permette agli utilizzatori di godere della musica senza interruzioni. Inoltre, grazie al chip H1, si connettono istantaneamente ai dispositivi Apple, semplificando il processo di pairing e consentendo un passaggio fluido tra iPhone, iPad e Mac.

Sono altresì dotati di una serie di funzionalità utilissime che servono per migliorare l’esperienza di utilizzo. Ad esempio, con il doppio top su uno degli auricolari si attiva Siri, l’assistente virtuale di Apple; questo permette di controllare la musica, effettuare chiamate, ricevere indicazioni stradali e molto altro ancora, il tutto con semplici comandi vocali. Inoltre, i sensori di prossimità rilevano quando gli AirPods vengono rimossi dalle orecchie, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione per risparmiare batteria. Infine, hanno un’autonomia di ascolto fino a 5 ore con una singola carica e di 24 ore se si sceglie di sfruttare il case di ricarica. Se avete un iPhone e volete degli auricolari TWS tuttofare eccellenti, dovete comprare questi AirPods di seconda generazione a soli 199,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.