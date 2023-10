AirPods di seconda generazione: prezzo STRACCIATO, costano solo 119€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strabiliante: i meravigliosi AirPods di seconda generazione infatti, sono scesi all’incredibile prezzo di soli 119,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di una cifra irrisoria per un gadget così eccellente, ricco di tecnologia, capace di fare qualsiasi cosa e con un rapporto qualità-costo senza paragoni.

Grazie al noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi; citiamo in primo luogo, la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Allo stesso modo, sappiate che si può godere di un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

AirPods di seconda generazione a 119€: best buy imperdibile

Gli AirPods sono eccezionali: pensate che, una volta estratti dalla custodia, si collegano automaticamente al vostro dispositivo Apple, risparmiandovi la fastidiosa procedura di abbinamento. Tutto avverrà con semplicità e con “un pizzico di magia”, tipica dell’azienda. inoltre, sono intelligenti: gli auricolari sanno quando li state indossando e mettono quindi in pausa la musica quando li togliete e riprendono la riproduzione quando li rimettete. Fra le altre cose consentono di effettuare chiamate in modo cristallino e di attivare l’assistente vocale Siri con un doppio tocco sullo stelo.

La batteria offre un’ottima autonomia e assicura fino a 5 ore di ascolto musicale e 3 ore di conversazione con una singola carica. Con la custodia di ricarica però, questi valori aumentano a dismisura. La qualità audio è sempre chiara e bilanciata, sia con gli alti che con i medi. A soli 119,00€ non potete lasciarveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.