AirPods di seconda generazione: auricolari TOP, prezzo LOW-COST

Se avete un iPhone e siete soliti fare molte telefonate per lavoro, per svago, per diletto, o se semplicemente amate la musica e la ascoltate praticamente ovunque (a casa, al parco, in giro, quando correte, durante una camminata), vogliamo consigliarvi di utilizzare degli auricolari True Wireless, ovvero cuffiette Bluetooth senza fili. Nello specifico, con i prodotti Apple noi suggeriamo sempre l’acquisto di gadget della mela, così da sfruttare al massimo le potenzialità dei gadget e l’ecosistema di Cupertino. Il modello che vi indichiamo noi oggi è davvero frizzante: costa solo 119,00€, spese di spedizione incluse. Stiamo parlando – ovviamente – degli AirPods di seconda generazione.

Grazie al noto portale di e-commerce americano avrete la possibilità di usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma ancora. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del prodotto in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al sito o in micropagamenti mensili con Cofidis. Insomma, i modi per portarveli a casa non mancano di certo; siate veloci se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

AirPods di seconda generazione: il best buy del giorno a meno di 120€

In ultima istanza, con Amazon avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, e con Apple ad un anno di garanzia, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Questi auricolari sono piccoli, compatti, discreti, hanno una custodia di ricarica che ne espande l’autonomia e, dulcis in fundo, sono resistenti all’acqua e al sudore. Sono perfetti per essere usati in palestra, durante una corsa e non solo. Provateli: non ne potrete fare più a meno. Oggi costano solo 119,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.