AirPods di seconda generazione: ancora valide?

Tre meno di due settimane Apple toglierà i veli ai nuovi iPhone 14. Oltre ai melafonini di alto livello dell’azienda, si dice che la compagnia di Cupertino potrebbe presentare anche i nuovi Apple Watch di ottava generazione. Non di meno, si parla da tempo della seconda iterazione degli auricolari TWS AirPods Pro. Qualcuno prevede un debutto di questi ultimi per settembre mentre molti altri suggeriscono un lancio per ottobre, magari in concomitanza dei nuovi iPad di 10ª generazione e degli iPad Pro con Apple Silicon M2.

Oggi però vogliamo farvi l’attenzione sugli auricolari dell’azienda rilasciati nel 2019. Stiamo parlando dei sempreverdi AirPods con ricarica cablata e ricarica wireless. Giusto per essere più chiari, è il modello antecedente agli AirPods annunciati un anno fa.

AirPods di seconda generazione: perché comprarli oggi?

Noi vi suggeriamo l’acquisto di questo modello perché, in primo luogo, costano molto poco; sono 119 € con spedizione gratuita da Amazon è una cifra molto interessante per un device di questo genere, ma soprattutto di Apple.

In seconda istanza, sono auricolari concreti, smart ma non troppo, che puntano all’essenza e all’usabilità generale senza particolari chicche software o tecnologiche.

Non troviamo cancellazione del rumore, supporta l’audio spaziale o similari. Questi auricolari si mettono nelle orecchie e sono pronti all’uso nella maniera più classica possibile. Non è un caso che io utilizzi ancora come miei auricolari principali. Hanno una vestibilità eccellente, non cadono mai dalle orecchie E presentano un autonomia da fuoriclasse.

Grazie al chip Apple H1 si connette immediatamente a tutti dispositivi dell’azienda; basta tirarli fuori dal case di ricarica e si connettono immediatamente all’iPad, un Mac o un iPhone senza particolari procedimenti o passaggi. Dire semplici è dire poco.

La custodia di ricarica gode del supporto alla fast charge wireless ma anche alla tecnologia cablata via Lightning, molto più tradizionale. Grazie a queste features, si avrà sempre la massima autonomia possibile. Non perdete l’occasione di portarvi a casa un paio di auricolari come questo a 119,00€. Rispetto ad un modello più voluto risparmierete decine e decine di euro. Fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili ancora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.