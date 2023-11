AirPods di seconda generazione a soli 119€ su Amazon: prezzo STRACCIATO, correte

Gli AirPods di seconda generazione sono auricolari True Wireless Stereo fantastici, leggeri, comodi da indossare, resistenti, sono impermeabili contro gli schizzi d’acqua e polvere e costano pochissimo oggi su Amazon: solo 119,99€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: comprateli subito prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata. Certo, alla cifra a cui vengono proposti adesso sono veramente invitanti perciò siate veloci prima che terminino le scorte disponibili; non pensateci troppo perché potrebbero andare “sold out” da un momento all’altro. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime quindi potrebbero arrivare a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore. Non pensateci troppo e prendeteli immediatamente.

AirPods (seconda generazione): a questo prezzo sono imperdibili

Gli auricolari TWS di Apple si presentano con un design “classico”; vantano uno stelo lungo con una gemma piccola ma ergonomica che si mantiene benissimo nell’orecchio. Sono certificati contro gli schizzi d’acqua e contro la polvere e ciò implica che si potranno utilizzare sotto la pioggia, in palestra, durante una corsa al parco e così via. Hanno poi un’autonomia degna di nota; con una singola carica farete ore di utilizzo, che diventano ancora di più grazie all’ausilio della cover di ricarica (Lightning/wireless). Si accoppiano in un lampo ai vostri device Apple sfruttando il chip H1; in pochissimi istanti avrete le cuffiette Bluetooth collegate al vostro iPhone, iPad o Mac, pronte all’utilizzo.

Costano solo 119,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse; si possono acquistare a rate in cinque soluzioni a tasso zero o mediante CreditLine di Cofidis in micropagamenti su base mensile. Siate veloci, dunque; a questo costo andranno sicuramente “sold out” quindi non pensateci troppo. Gli AirPods di seconda generazione sono da comprare adesso.

