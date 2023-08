AirPods di seconda generazione a soli 119€ su Amazon: BEST BUY, sono imperdibili

Gli auricolari wireless hanno rivoluzionato il modo in cui ascoltiamo musica, facciamo chiamate e godiamo della nostra libertà di movimento. Ci sono tantissimi modelli in circolazione adatti a tutti i gusti, a tutte le esigenze e a tute le tasche. Se avete un iPhone però, noi vi consigliamo di comprare necessariamente gli AirPods: ci sono quelli di seconda generazione, quelli di terza e infine, vi è l’iterazione Pro (la più costosa). Noi adesso ci focalizzeremo sul modello base che, grazie agli sconti di Amazon, lo pagherete solo 119,00€, spese di spedizione incluse.

AirPods di seconda generazione: ecco perché dovete prenderli oggi

Gli AirPods di seconda generazione hanno mantenuto il design iconico che li ha resi immediatamente riconoscibili. Con una forma ergonomicamente studiata che si adatta comodamente all’orecchio, offrono un’esperienza di utilizzo veramente incredibile. Sono leggeri e presentano una finitura lucida che dona loro un aspetto moderno ed elegante. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica inclusa, è possibile riporli in modo sicuro e ricaricarli in movimento.

Grazie alla tecnologia di chip H1, una volta accoppiati con un dispositivo Apple, gli AirPods si connettono automaticamente al dispositivo ogni volta che vengono estratti dalla custodia di ricarica. Sono in grado di fornire una qualità del suono migliorata rispetto al modello precedente. Per via della tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, è possibile usufruire di un’esperienza audio coinvolgente anche in ambienti rumorosi.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di attivare Siri con un comando vocale “Ehi Siri”, senza dover toccare gli auricolari. Infine, vantano un’autonomia considerevole. Forniscono fino a 5 ore di riproduzione audio continua con una singola carica e fino a 3 ore di conversazione. La custodia di ricarica aumenta ulteriormente l’autonomia: con una breve pausa sotto la corrente di soli 15 minuti si può avere diritto a 3 ore di riproduzione audio. A soli 119,00€ questi AirPods di seconda generazione sono da comprare immediatamente.

