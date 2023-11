AirPods a 99€ su Amazon: VERA BOMBA da Black Friday, quasi finite

Gli AirPods di Apple sono diventati un’icona nel mondo degli auricolari wireless, offrendo agli utenti un’esperienza audio eccezionale e una comodità senza pari. La seconda generazione, dotata di una custodia di ricarica tramite cavo, è la scelta perfetta per coloro che cercano un suono cristallino, un design elegante e una connessione senza sforzo. Adesso su Amazon puoi averli a 99€ appena, se non sono già finiti: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, la disponibilità è limitatissima. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Grazie alla tecnologia di punta di Apple, ti offrono un suono di alta qualità che ti immergerà completamente nella tua musica, nei podcast e nei film preferiti. I driver ottimizzati producono bassi profondi, medi chiari e acuti nitidi, garantendo un audio bilanciato e coinvolgente.

Con la tecnologia Bluetooth integrata, si collegano istantaneamente al tuo dispositivo Apple, che sia un iPhone, un iPad o un Mac. Basta aprirli e sono pronti all’uso! Inoltre, la connessione è stabile e affidabile, evitando interruzioni indesiderate durante l’ascolto.

La custodia di ricarica inclusa ti permette di mantenerli sempre pronti all’uso. Basta inserire gli auricolari nella custodia per avviarne automaticamente la ricarica. La custodia stessa può essere ricaricata tramite cavo, assicurandoti che gli AirPods siano sempre carichi quando ne hai bisogno.

Sono progettati per essere leggeri e confortevoli, adattandosi perfettamente alle tue orecchie. La loro forma ergonomica ti permette di indossarli per lunghe sessioni di ascolto senza alcun disagio. Inoltre, il design minimalista e senza fili ti dà la libertà di muoverti senza intoppi.

Gli AirPods sono dotati di funzioni intelligenti che rendono l’esperienza di ascolto ancora più piacevole. Puoi attivare Siri con un semplice tocco per controllare la tua musica, effettuare chiamate, regolare il volume e molto altro ancora. Inoltre, rilevano quando li indossi o li togli, mettendo automaticamente in pausa o riprendendo la riproduzione.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e completa al volo il tuo ordine per avere il modello di seconda generazione (con custodia di ricarica tramite cavo) a 99€ invece di 149€. Li ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima.

