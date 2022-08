AirPods 3: prezzo SUPER per il prodotto dell'estate

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa: le AirPods 3 infatti, sono cuffiette Bluetooth eccezionali che sicuramente cambieranno il vostro modo di utilizzare il telefono. Vi confesso che io da quando posseggo questi auricolari, non faccio più le telefonate poggiando il telefono all’orecchio.

Non di meno, questo è un prodotto eccezionale che, se amate ascoltare musica in giro, o amate correre o fare lunghe passeggiate, potrà davvero cambiarvi la vita. Oltre alle chicche tecnologiche di cui dispongono, sono fantastici anche dal punto di vista del design e dell’ergonomia.

AirPods 3, perché comprarli oggi

Sicuramente, il motivo principale è che mi spinge a consigliarveli è il prezzo. Oggi sono scesi a soli 159,90 €. Capite bene che rispetto al costo di listino si risparmiano 40 €. Ma le novità non finiscono qui. Comprandoli su Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi: citiamo l’assistenza clienti attiva tutti i giorni fino a mezzanotte, la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per due. Ma è tutto qui? Assolutamente no: le spese di spedizione sono gratuite e sono anche velocissime.

Bisogna ammettere che questo modello di AirPods non possiede la cancellazione attiva del rumore come invece troviamo nel modello pro. Presente però il supporto per l’audio spaziale e per tantissime altre features.

Concludiamo affermando che questo gadget è perfetto per tutti gli usi. Se amate ascoltare la musica quando correte, o fate tante telefonate durante il giorno, per lavoro o per svago, questi auricolari Bluetooth vi cambieranno la vita. In più, grazie al chip H1, sarete in grado di connettere questo paio di cuffie automaticamente a qualsiasi device della mela, tablet, telefono o computer che sia.

Dovete essere veloci perché solitamente vanno a ruba e non è facile trovare disponibili a questo costo (159,90€). Siete veloci e non pensateci troppo.

Vogliamo ricordarvi infine, che gli auricolari Apple sono sempre una garanzia da tanti anni. Prendete in considerazione l’acquisto di questo prodotto; lasciate perdere le soluzioni più economiche se avete un iPhone. Quando si tratta di dispositivi di Apple, è sempre bene investire qualcosa in più per avere articoli compatibili con l’ecosistema della mela.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.