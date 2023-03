AirPods 3: non arriverà un modello con custodia USB Type-C

In queste ore apprendiamo che Apple non rilascerà una versione con custodia di ricarica USB Type-C dei suoi auricolari AirPods di terza generazione. Di fatto, questa indiscrezione ci spiazza un po’ perché, in realtà, il modello con la Type-C dell’iterazione Pro è già in cantiere e potrebbe arrivare molto presto. A diramare la notizia ci ha pensato il noto analista della mela Ming-Chi Kuo con un eloquente post su Twitter.

AirPods di terza generazione: perché non arriverà la Type-C?

Di fatto, nel tweet, l’analista ha riferito che la compagnia di Cupertino non sembra essere intenzionata a voler aggiornare i suoi AirPods di seconda e terza generazione. Curiosamente però, arriverà presto una variante speciale degli AirPods Pro di seconda generazione con custodia Type-C (si dice che il debutto sia previsto per la fine dell’anno). Questo ci fa pensare solo una cosa: il modello di quarta generazione dell’iterazione standard potrebbe giungere sul mercato entro il 2024 o entro la fine del prossimo anno e potrebbe essere dotato della USB nativamente.

Giusto per chi non lo sapesse, in passato l’azienda di Cupertino ha rilasciato delle custodie di ricarica per i suoi auricolari TWS aggiungendo nuove funzionalità; pensiamo a quella per il modello di prima generazione con possibilità di ricarica via wireless, o ancora, a quella compatibile con la MagSafe charging un anno e mezzo fa. Insomma, è una prassi comune in casa Apple, non dobbiamo stupirci più di tanto.

Dulcis in fundo, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman è convinto che tutti i modelli di AirPods passeranno alla Type-C entro la fine del prossimo anno per via della legge imposta dall’Unione Europea che vieterà ai produttori di offrire porte di ricarica diverse dallo standard imposto.

Ecco perché è importante acquistare in maniera intelligente e lungimirante: gli AirPods (2021) oggi si portano a casa con soli 169,99€ grazie agli sconti di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.