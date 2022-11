AirPods 3 in SUPER sconto su Amazon: perché spendere di più?

Se avete un iPhone (di vecchia o nuova generazione) non potete non avere un paio di auricolari True Wireless Stereo di Apple. Gli AirPods hanno cambiato il mondo e il modo di utilizzare lo smartphone; si ha più libertà, si può essere più concentrati in quello che si fa e poi hanno una qualità che sembra incredibile se si pensa che sono gadget minuscoli che si infilano nelle orecchie. Spesso tendono a superare molte cuffie over ear di fascia alta grazie alle features di cui dispongono.

In particolare, oggi vogliamo parlarvi degli AirPods di terza generazione (quelli usciti lo scorso anno) che si trovano su Amazon in sconto a soli 187,00€ al posto di 209,00€. Il risparmio come vedete è abbastanza elevato e vi permetterà di portarvi a casa un gadget che, siamo sicuri, amerete fin dal primo utilizzo.

AirPods 3: il miglior wearable di Apple per rapporto qualità-prezzo

Parliamo indubbiamente di un paio di cuffiette Bluetooth inarrivabili e incredibili. Costano tanto, è vero, ma hanno una qualità incredibile ed eccezionale. Andiamo con ordine.

Dobbiamo ricordarvi che se li prenderete da Amazon avrete una serie di vantaggi non da poco. Pensiamo alla garanzia di Apple per un anno, a quella di Amazon di ben due anni e c’è anche l’ottima assistenza con tecnici esperti che vi risponderanno tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. Volendo, avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Non perdete tempo e fateli vostri a soli 187,00€. Sono leggeri, performanti, godono dell’audio spaziale, si configurano in un secondo grazie alla potenza del chip Apple H1 di cui dispongono e si infilano bene nelle orecchie rimanendo saldati a lungo. Sono ottimi sia per chi fa molte telefonate che per chi ama correre o fare sprot estremi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.