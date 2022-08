AirPods 3: falle tue OGGI, sono PERFETTE per l'estate

Torniamo a parlare di un gadget di Apple vendutissimo: no, non è il solito iPhone 13 e non è nemmeno un computer. Stiamo parlando di un paio di auricolari Bluetooth. Avrete capito bene che ci stiamo riferendo alle AirPods di terza generazione. Il modello in questione è uscito nell’autunno dello scorso anno ed è diventato in poco tempo un Best Buy su tutta la linea. Certo, la versione di seconda generazione è ancora presente in commercio ma presenta tante chicche software e hardware in meno. Noi vi suggeriamo di comprare il nuovo modello perché c’è, ad esempio, il supporto all’audio spaziale oppure, funzionalità ereditate direttamente dalla versione pro. Perché comprarle dunque?

AirPods 3 che passione: indispensabili è dire poco

Premettendo che tutti i modelli di AirPods sono eccellenti, vogliamo ricordarvi che questo particolare prodotto è pensato per chi fa lunghe telefonate. Di fatto, se siete persone che stanno sempre al telefono non potete non avere degli auricolari di ultima generazione senza filo. Fidatevi che vi cambieranno la vita, perché avrete una libertà di movimento ma anche una concentrazione assoluta che non avrete mai provato finora.

Pensate alla bellezza di poter andare a correre senza paura di incastrarvi nel filo delle cuffie oppure di tirarlo per errore facendovi anche male alle orecchie.

Personalmente vi dirò che io utilizzo questo tipo di auricolari dal 2018 ed allora la mia vita è cambiata. Certo, costano non poco, soprattutto se paragonati agli auricolari con filo che si trovano in commercio a 10 o 20 €. Però qui parliamo di veri ritrovati della tecnologia con tante funzionalità e che soprattutto, possono garantirvi un’esperienza audio come mai prima d’ora. L’audio spaziale infatti è qualcosa che non si può descrivere a parole ma si può solo immaginare.

Di fatto, consente di avere un suono tridimensionale come se foste al cinema, direttamente nelle vostre orecchie. Se avete occasione, vi invitiamo a provarla questa funzionalità così da capire bene le potenzialità dietro questo paio di auricolari. Gli AirPods 3 infatti, sono eccellenti anche per gli sportivi che amano andare a correre al parco oppure perché no, per chi fa lunghe telefonate alla guida. In questo caso vi ricordiamo di seguire il codice della strada e di guardare sempre la carreggiata senza distrarvi. Se avete gli AirPods avrete sicuramente un iPhone e quindi potrete utilizzare la comodità di Siri, l’assistente virtuale di casa Apple.

La custodia di ricarica poi garantisce ore e ore di autonomia con una singola carica ma anche gli auricolari stessi sono pronti per durare una giornata intensa. Vi invitiamo seriamente a prendere in considerazione l’acquisto di questi AirPods che trovate su Amazon a 183,00€ con consegna immediata in pochissime ore. Sono un gadget indispensabile e siamo sicuri che, una volta provati, non potrete più fare a meno. Inoltre, grazie ad Amazon avrete la garanzia di ben due anni da parte del portale e di un anno da parte di Apple.l’assistenza clienti invece sarà attiva tutti i giorni con tecnici qualificati fino alla mezzanotte.anche nei festivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.