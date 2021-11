AirPods 3: come sono fatte al loro interno? (VIDEO)

AirPods 3 potrebbero anche assomigliare molto alle AirPods Pro ma all'interno mostrano componenti completamenti differenti; a rivelarlo è un recente smontaggio emerso su YouTube.

AirPods 3: le differenze con il modello Pro sono tantissime

I nuovi auricolari AirPods 3 sono stati annunciati il ​​mese scorso e recentemente hanno iniziato ad essere spediti a coloro che li avevano pre-ordinati. Questi gadget sono dotati di un design aggiornato, ispirato a quello delle AirPods Pro, senza ovviamente le puntine in silicone. Mentre i due modelli possono sembrare molto simili all'esterno, un video di smontaggio ha rivelato che i componenti interni mostrano una storia diversa.

Prima di leggere di più, vi invitiamo a guardare il video di teardown emerso in rete:

52audio è un canale YouTube specializzato in cuffie e gli esperti hanno smontato gli AirPods di terza generazione per rivelarne i segreti. Il teardown non è esattamente un lavoro facile poiché la maggior parte delle parti delle cuffie sono incollate insieme. Lo stesso vale anche al contrario, rendendo il rimontaggio un'impresa titanica.

Ogni auricolare degli AirPods 3 ha un nuovo sensore di rilevamento della pelle che rileva con precisione se le cuffie sono nell'orecchio e mette in pausa la riproduzione delle canzoni quando vengono rimosse.

Un cavo FPC collega tutti i componenti, con una minuscola batteria tra l'altoparlante e il microfono. La batteria interna di AirPods 3 ha una capacità di 0,133 Wh.

Per quanto riguarda la custodia di ricarica AirPods 3, ora ha un nuovo set di magneti che vengono utilizzati per collegarla al caricabatterie MagSafe, qualcosa che nessun altro modello di Apple ha. La cover contiene una batteria da 345 mAh insieme a una porta Lightning e una scheda logica. Sfoggia anche un pad termico in grafite per evitare il surriscaldamento durante la ricarica.

È interessante notare che la custodia di ricarica ha solo una grande batteria. Quella delle AirPods Pro invece, è alimentata da due.