AirPods 3, che SCONTO su Amazon: vostre a meno di 170€

Oggi è un giorno molto particolare su Amazon; facendo il nostro classico giro di routine sulle offerte più frizzanti della giornata, ci siamo imbattuti in una promozione su un gadget che in realtà, osservavamo da tempo. Stiamo parlando delle AirPods di terza generazione, le ultime uscite che si portano a casa a 169,15€. Per chi non lo sapesse, questi auricolari sono stati presentati lo scorso autunno dall’azienda durante un Keynote speciale all’interno del quale sono stati svelati anche i nuovi computer per i professionisti. In più, oltre anche all’iPad mini, la compagnia di Copertino quindi, ha presentato questo indossabile, ma osserviamolo nel dettaglio.

AirPods 3, le migliori in sconto

Sono tanti motivi per cui dovresti acquistare queste cuffiette, ma in primo luogo vogliamo dirvi che sono venduti e spediti da Amazon. Questo significa che la transazione sarà sicura, affidabile e non ci saranno problemi di alcun tipo. Le spedizioni sono incluse nel prezzo e c’è la consegna gratuita in 24 o quarantott’ore se ordinate in pochissimo tempo. Non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia e all’assistenza sette giorni su sette.

Tra le caratteristiche principali di queste AirPods, citiamo l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa che garantisce un sound a tre dimensioni; cioè l’equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla tipologia di orecchio e troviamo un design affusolato che migliora l’ergonomia.

Grazie al sensore di pressione potrete controllare le chiamate in entrata, la musica, potrete riagganciare le telefonate e perché no, anche attivare Siri. Sono certificate per resistere all’acqua e al sudore e godono di sei ore di ascolto con una singola carica, che diventano 30 se si mette in conto anche la custodia di ricarica. Piccola chicca, questa vanta la tecnologia MagSafe, quindi vuol dire che le cuffie si potranno ricaricare tramite cavo, wireless o mediante l’attacco magnetico. A 169,15€ sono da comprare subito, ma siete veloci.

