AirPods (2022) di seconda generazione: bastano 247€ per portarseli a casa

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo di casa Apple semplicemente sensazionali; parliamo del modello più costoso e più esclusivo, dotato di funzionalità di altissimo livello, con un design mozzafiato con pratici gommini in-ear di varie dimensioni e con tantissima tecnologia a bordo. Si chiamano AirPods Pro (2022), sono uscite – come dice anche il nome – pochissimi mesi fa ma sono già diventati imperdibili.

Grazie agli sconti di Amazon poi, si potranno portare a casa con un prezzo sensazionale, drasticamente basso e con tantissimi vantaggi al seguito: citiamo infatti la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Non di meno, si avrà diritto anche alla possibilità di ricevere il prodotto direttamente presso un luogo da voi designato o presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Costano solo 247,00€ al posto di 299,00€; non lasciateveli sfuggire.

AirPods Pro (2022): i migliori auricolari per chi ha un iPhone

Se avete un iPhone e desiderate i migliori auricolari che vi siano in circolazione per il vostro dispositivo, questi AirPods Pro (2022) faranno al caso vostro. Sono dotati di tantissime funzionalità esclusive, fanno parte dell’ecosistema di Apple e ciò assicura una funzionalità unica all’interno dei device della mela. Godono della cancellazione attiva del rumore, c’è la modalità trasparenza, ma non solo. Hanno anche un’autonomia eccellente che diventa esagerata grazie al case di ricarica che ne amplia le potenzialità. A proposito, la custodia si ricarica via Lightning, con la tecnologia MagSafe o via wireless.

Grazie ad Amazon avrete accesso anche alla possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non finisce qui. A soli 247,00€ sono veramente eccezionali; gli AirPods Pro (2022) sono i migliori auricolari che possiate comprare se avete un iPhone.

