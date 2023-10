AirPods (2021): su Amazon costano solo 170€, comprali adesso

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS di Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods (2021) che costano solo 170,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si tratta di un costo irrisorio per un gadget del genere, piccolo e portatile, ma che sarà in grado di cambiare il vostro quotidiano. Andiamo con ordine e scopriamo tutte le caratteristiche di queste cuffiette Bluetooth.

AirPods (2021): correte a prenderli

In primo luogo occorre dire che sono auricolari True Wireless Stereo, vale a dire che sfruttano la tecnologia “senza fili” per comunicare con i device principali (iPhone, iPad, Mac) e si collegano in un istante mediante il chip H1 di cui sono dotati. Presentano un design piccolo e minimal, privo di gommini in-ear. Questo è un bene per chi odia quella tipologia di cuffiette ma sappiate che, di contro, non avrete la cancellazione attiva del rumore. Tuttavia l’audio sarà perfetto in ogni contesto e in ogni scenario. Gli AirPods sono perfetti per le chiamate o per ascoltare musica, ma non solo. Si possono utilizzare anche sotto la pioggia; sono resistenti agli schizzi d’acqua e alla polvere, perfetti quindi se intendete sfruttarli per andare al correre al parco, in palestra, sui mezzi pubblici e non solo. Si ricaricano mediante USB Type-C, via wireless o tramite MagSafe e l’autonomia è degna di nota. Citiamo, infine, il supporto all’audio spaziale.

Vengono venduti e spediti da Amazon, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Prime. Si può godere del reso entro un mese dall’acquisto, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si potrà avere un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. A 170,00€ sono incredibili, non lasciateveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.