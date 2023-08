AirPods (2021): sconto ASSURDO su Amazon per pochissime ore (-21%)

Gli AirPods (2021) di terza generazione si portano a casa ad un prezzo sensazionale; saranno vostri con soli 164,89€ al posto di 209,00€, spese di spedizione incluse, grazie alle offerte a tempo limitato presenti sul portale di Amazon. Grazie a questo sito infatti, godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; uno fra tutti comprende la consegna celere e immediata.

In pochissimi giorni il vostro prodotto arriverà a casa vostra senza il minimo problema e, fra le altre cose, godrete anche della possibilità di riceverlo presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Non di meno, in caso di gravi problematiche avrete diritto ad effettuare il reso – in maniera totalmente gratuita – entro un mese dall’acquisto. Non possiamo non citarvi poi il singolo anno di garanzia con Apple e i due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate quindi?

AirPods (2021): i migliori auricolari TWS del momento

Questi auricolari di Apple sono semplicemente sensazionali; costano poco ma offrono molto. Non sono in-ear quindi non godono del supporto alla cancellazione attiva del rumore, ma hanno altre features ereditate dal modello Pro. Citiamo il supporto all’audio spaziale, una qualità sonora assicurata sia in chiamata che durante l’ascolto della musica, ma non solo. Sono resistenti all’acqua e alla polvere quindi non dovrete temere la pioggia o gli schizzi accidentali. La batteria dura tantissimo e con la custodia di ricarica avrete diritto a tantissime ore di autonomia in più. Questa, a proposito, si ricaricherà via Lightning, con la wireless charging o mediante MagSafe.

A soli 164,89€ questi AirPods (2021) sono auricolari di tutto rispetto che, se avete un iPhone, non potete non acquistare, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.