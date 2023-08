AirPods (2021): prezzo SUPER per gli auricolari del momento

Gli AirPods (2021) di terza generazione sono auricolari True Wireless Stereo del colosso di Cupertino lanciati, appunto, nel 2021, precisamente nel mese di ottobre. Rappresentano una soluzione davvero intrigante per coloro che vogliono un prodotto con tanta tecnologia a bordo ma non vogliono spendere la cifra richiesta dall’azienda per l’iterazione Pro della gamma. Oggi queste pratiche cuffiette Bluetooth costano solo 179,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevele sfuggire.

AirPods (2021): ecco perché dovete averle

I nuovi AirPods mantengono il riconoscibile design che ha caratterizzato anche i modelli precedenti ma presenta alcune modifiche che sono servite per migliorare la vestibilità e il comfort. Le estremità degli auricolari sono state arrotondate per adattarsi meglio all’anatomia delle orecchie delle persone, riducendo così la pressione e migliorando la tenuta.

Apple ha posto un’enfasi particolare sulla qualità del suono: grazie a driver ottimizzati e all’adozione della tecnologia Adaptive EQ, gli auricolari sono in grado di offrire una resa sonora più ricca e bilanciata. Ciò significa che si può godere di un’esperienza audio immersiva, che spazia da toni profondi a dettagli nitidi nelle alte frequenze.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti dei nuovi AirPods è il supporto all’audio spaziale e al Dolby Atmos. Questa feature serve per creare un’esperienza sonora tridimensionale coinvolgente, facendo percepire il suono provenire da diverse direzioni. È particolarmente apprezzata quando si guardano film o si ascolta della musica.

Infine, sono dotati del chip H1 di Apple, un processore che assicura prestazioni più fluide e una connettività più stabile con gli altri terminali dell’azienda. Ottima anche la batteria: gli AirPods (2021) possono offrire fino a 6 ore di ascolto continuo e fino a 30 ore complessive con il case di ricarica.

Come ci si potrebbe aspettare da un prodotto Apple, sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con gli altri dispositivi del colosso di Cupertino. A soli 179,00€ su Amazon non potete lasciarveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.