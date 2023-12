AirPods (2021): prezzo speciale di 159€ su Amazon, corri a prenderli

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari TWS di altissima qualità e magari possiedi un iPhone, oggi vogliamo consigliarti gli AirPods (2021) di terza generazione; grazie agli sconti folli di Amazon infatti, potrai acquistarli a soli 159,00€ con l’IVA inclusa e non dovrai pagare nemmeno le spese di spedizione visto che saranno comprese nel costo del prodotto. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero), per gli account abilitati. Ricorda poi che c’è un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

AirPods (2021): ecco perché comprarli

La prima cosa che noterai con gli AirPods è la totale assenza di cavi. Questi auricolari senza fili ti offrono la libertà di muoverti senza limiti, e sono ottimi se stai ascoltando musica mentre fai jogging, potrai rispondere alle chiamate durante una passeggiata anche con l’iPhone comodamente riposto nella tasca o nel tuo zaino. La connessione wireless con il Bluetooth di ultima generazione ti assicura un audio chiaro e una connessione stabile, senza interruzioni fastidiose e senza lag o ritardi. Il merito è del potente chip H1; I bassi profondi, gli alti nitidi e il suono bilanciato ti permetteranno di immergerti completamente nella tua esperienza multimediale. Inoltre, sono integrati con Siri; grazie all’assistente vocale di Apple controllerai facilmente la riproduzione musicale, potrai regolare il volume, chiamare i tuoi contatti preferiti e molto altro ancora.

Infine, sappi che una singola carica offre fino a 6 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica wireless può fornire più ricariche per un totale di oltre 24 ore di autonomia. In ultima istanza, ti segnaliamo che gli auricolari sono dotati di sensori che rilevano quando li stai indossando, mettono automaticamente in pausa la riproduzione quando li togli e la riprendono quando li rimetti. Con uno sconto speciale, puoi portarteli a casa per soli 159,00€ su Amazon, IVA inclusa. Corri a prenderli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.